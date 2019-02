Тенис Стан Вавринка с първи финал на турнир от АТP след двете операции 17 февруари 2019 | 10:09 - Обновена 0 0 0 0 1

За Вавринка това ще бъде първи мач за трофей след двете операции, които претърпя на колената. Носителят на три титли от Големия шлем показа много добра игра и записа 35 печеливши удара и 8 аса.



Развръзката в мача дойде в десетия и оказал се последен гейм в третия сет, в който Вавринка получи първия си брейкбол и с мощен форхенд го завърши, за да спечели мача.



Съперник на швейцареца във финалната среща ще бъде французинът Гаел Монфис, който също в три сета се наложи над руснака Даниил Медведев.

