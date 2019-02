Бащата на Доктора: Роси може да кара и до 46 г.

Бащата на деветкратния мотоциклетен шампион Валентино Роси - Грациано даде интервю за италианската медиа Corriere Della Sera, което бе публикувано на днешния 40-и рожден ден на Доктора. Грациано, който бе Гран При пилот през 70-те и 80-те години на миналия век, е убеден, че пред Роси има още няколко добри години и че синът му е способен да кара дори до 46 г., което би било приказен финал на кариерата на ветерана, който използва именно номер 46.

Пилотът на Yamaha започва първия си сезон от новия договор с конструктора си, но всички очакват годината да бъде доста тежка. "Валентино пристига в много добра форма, защото желае да остане млад. За разлика от някои други, той може да спре ефектите от времето. Както и преди десет години, и сега той се намира в своя разцвет", смята баща му.

SURPRISE!!! @LewisHamilton, @rogerfederer, @DjokerNole, @aguerosergiokun, Maradona... Some of the biggest names from all over the world send their birthday wishes to @ValeYellow46 on his 40th Birthday #Rossi40 pic.twitter.com/P3mEvjiJ3B