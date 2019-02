Роси: Изпуснатите титли ме мотивираха да карам и на 40

Валентино Роси заяви, че изпуснатите титли, които смята, че са му били заслужени, го държат мотивиран дори и на 40 години. Доктора, който днес навършва 40, все още преследва 10-ата титла, като този сезон ще се навърши 10 години от последния му световен трофей.

"Десетата титла е мечта, в която все още вярвам много, но е и едно съжаление понеже смятам, че я заслужавах. Изпуснах две титли - през 2006 и 2015 г. заради финалното състезание и прекалено много пъти завършвах втори. Това е причината, поради която още се боря", сподели Валентино в интервю за Gazzette dello Sport.

"Ако бях останал спокоен във Валенсия през 2006 година и не паднах, щях да я имам. След това последваха някои неща, които не знам дали бяха грешки или не - отиването ми в Ducati, после преместването ми в Yamaha. После бе сезон 2015, в който загубих шампионата отново във Валенсия. Най-голямата ми грешка бе през 2006 г., когато Ники Хейдън стана шампион. Тогава можех да победя".

4 overtakes to celebrate 4years #Rossi40



Sit back and enjoy some of the best moves by @valeyellow46 throughout his career in the World Championship pic.twitter.com/pfWA5XEteu