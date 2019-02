Вижте как се стигна до оттеглянето на Ожие от рали Швеция (видео)

Шесткратният рали шампион Себастиен Ожие се завъртя и се удари в голяма купчина сняг отстрани на пътя по време на шестия етап от рали Швеция. Автомобилът му се заклещи в снега и без зрители наоколо, които да му помогнат, той трябваше да се оттегли за деня. Все пак в събота Ожие рестартира от 46-а позиция и без шансове за точки, продължи участието си.

SS6: @SebOgier off! - His Citroen is stopped at 16.1km. He bounced off a snow back with the rear and is nosed off the road on the left-hand side. Will he be able to continue? #WRClive pic.twitter.com/OeIuEJQ191