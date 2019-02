Англия Милуол е на четвъртфинал 16 февруари 2019 | 18:54 - Обновена 0 0 0 0 0



Още във втората минута домакините можеха да открият резултата, но удар на Пигот срещна гредата. Само три минути след това Милуол отри резултата, след като Мъри Уолъс засече с глава центриране на Леонард. Това бе и единственият точен удар през първото полувреме. Murray Wallace is Millwall's hero again pic.twitter.com/P4WPOrOFu7 — Indy Football (@IndyFootball) February 16, 2019

След почивката стражът на домакините Аарън Рамсдейл спаси удари на Уолъс, Грегъри и Леонард, с което попречи на Милуол да запише по-изразителна победа. "Лъвовете" са на 1/4-финал за трети път в последните седем години. СТАТИСТИКА ТУК! МИНУТА ПО МИНУТА ТУК! Милуол стана третият 1/4-финалист в турнира за Купата на Англия, след като "лъвовете" победиха с 1:0 АФК Уимбълдън като гост. Мъри Уолъс реализира единственото попадение още в петата минута. Тимът от Чемпиъншип бе по-добър през цялото време и заслужено продължава в следващата фаза.Още във втората минута домакините можеха да открият резултата, но удар на Пигот срещна гредата. Само три минути след това Милуол отри резултата, след като Мъри Уолъс засече с глава центриране на Леонард. Това бе и единственият точен удар през първото полувреме.След почивката стражът на домакините Аарън Рамсдейл спаси удари на Уолъс, Грегъри и Леонард, с което попречи на Милуол да запише по-изразителна победа. 5 кръг, събота 16 февруари ФА Къп АФК Уимбълдън 0:1 краен резулат Милуол титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: The Cherry Red Records Stadium

Съдия: 4 5 11 17 20 26 35 40 41 16 38 1 15 5 12 25 11 6 4 7 28 19 3-5-2 4-4-2 Титуляри Аарън Рамсдейл 35 1 Jordan Archer Adedeji Oshilaja 4 12 Mahlon Romeo Will Nightingale 5 5 Джейк Купър Rodney MacDonald 26 15 Алекс Пиърс Toby Sibbick 20 25 Мъри Уолъс Shane McLoughlin 38 7 Джед Уолъс Anthony Hartigan 8 6 Shaun Williams Anthony Wordsworth 40 28 Ryan Leonard Tyler Garrett 12 11 Шейн Фъргюсън Joe Pigott 39 9 Lee Gregory Michael Folivi 41 22 Aiden O'Brien Резерви Andy Barcham 17 19 Tom Elliott Mitchell Pinnock 11 4 Шон Хючинсън Дилан Конъли 16 90' Lee Gregory излиза Шон Хючинсън влиза 75' Мъри Уолъс жълт картон Anthony Wordsworth жълт картон 69' 65' Aiden O'Brien излиза Tom Elliott влиза Joe Pigott излиза 63' Дилан Конъли влиза Anthony Hartigan излиза Mitchell Pinnock влиза Tyler Garrett излиза 46' Andy Barcham влиза 5' Мъри Уолъс гол 1 Жълти картони 1 3 Смени 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (5`) Мъри Уолъс 0 0 0 0 0 ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 544

1