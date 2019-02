Моторни спортове Танак поведе на рали Швеция след грешка на Сунинен (видео) 16 февруари 2019 | 18:44 - Обновена 0 0 0 0 0 От Танак поведе на рали Щвеция в съботния състезателен ден и след предпоследния етап има почти минута преднина. Зад пилота на Toyota се образува здрава битка между съотборниците в Hyundai Андреас Микелсен, Тиери Нювил и пилота на Citroen Есапека Лапи за второто място. След като вчерашният лидер Теему Сунинен се удари в тежка снежна купчина отстрани на пътя, Танак поведе, а две етапни победи му позволиха дори да удвои аванса си. Сунинен успя да се върне на пътя с помощ от зрители, но падна в подредбата. Тримата състезатели зад Танак пък имат по приблизително две секунди разлика помежду си. Нювил уплаши екипа си като се завъртя по време на 14-ия етап, но успя да се измъкне от ситуацията след бърза реакция и загуби едва около 5 сек. Did you see THIS!

Perfect pirouette from @thierryneuville in SS14 #wrclive #wrc pic.twitter.com/UAYfHw7z1n — WRC (@OfficialWRC) February 16, 2019 Пети се движи Елфин Еванс с Ford, който вече почти изгуби шансовете си за подиума и се намира на 7.9 сек зад четвъртия Нювил, но на комфортните 28.3 сек пред Крис Мийк с Toyota. Мийк остана доста недоволен от маршрута, който според него е опасен. Той завърши осми в петък, а в събота не демонстрира особен напредък, но благодарение на другите участници се изкачи до шестата позиция. На половин секунда зад него обаче се нарежда деветкратният рали шампион Себастиен Льоб с новия си Hyundai i20. SS14 Vargåsen 2 (14.21 km): Fittingly, @krismeeke jumps the furthest over Colin's Crest - 41 metres @OttTanak safely through with his lead now 54.3s. @JariMattiWRC got stuck in a snowbank while on a push, but continues. #TOYOTA #YarisWRC #WRC #RallySweden pic.twitter.com/tf1fOEsRG8 — TGR World Rally Team (@TGR_WRC) February 16, 2019 Saved by the three @TeemuSuninenRac #RallySweden @wrc pic.twitter.com/nEEaqLgZzN — Jussi Laaksonen (@jussitheman) February 16, 2019 Вчерашният лидер Сунинен падна до осмото място на обяд, но още един инцидент го принуди да се откаже, тъй като ролкейджът на автомобила му бе повреден. Така осмото място в крайна сметка бе поверено на съотборника на Сунинен в M-Sport Ford Понтус Тидеман.

