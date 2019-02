Кристъл Палас без Заха срещу Донкастър

Крилото на Кристъл Палас Вилфред Заха ще пропусне осминафиналния двубой за Купата на Англия срещу Донкастър Роувърс в неделя поради наказание. Заха е наказан заради получен червен картон в двубоя от Висшата лига срещу Саутхямптън на 30 януари, обявиха от ФА. Футболистът получи санкция от един мач лишаване от права и глоба от 10 хиляди лири и загуби обжалването на двете наказания.

