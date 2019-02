НБА Картър направил страхотен жест към Джордан 16 февруари 2019 | 13:46 0 0 0 0 1



“Казах му, че той ще вземе моето място. Той не спря да повтаря, че няма как да го направи, защото аз съм заслужил да започна, но аз го контрирах, че това е неговата последна такава среща и го убедих да стартира”, разказва Картър пред The Undefeated.

Vince Carter paid tribute to Michael Jordan in a big way.



Will someone do the same for D-Wade or Dirk this year? https://t.co/w0zkHE7LDI pic.twitter.com/HfuU675vu2 — ESPN (@espn) February 15, 2019

Ем Джей завърши кариерата си с 14 участия в Мача на звездите, като в три от случаите бе избиран и за "Най-полезен играч" на събитието. Майкъл Джордан е започнал в стартовата петица в последния си Мач на звездите, след като Винс Картър е направил страхотен жест към него. Въздушния се оттегли през 2003 година, а във въпросния сезон именно Картър бе избран за титуляр, но в минутите преди двубоя е настоял Джордан да стартира на негово място.“Казах му, че той ще вземе моето място. Той не спря да повтаря, че няма как да го направи, защото аз съм заслужил да започна, но аз го контрирах, че това е неговата последна такава среща и го убедих да стартира”, разказва Картър пред The Undefeated.Ем Джей завърши кариерата си с 14 участия в Мача на звездите, като в три от случаите бе избиран и за "Най-полезен играч" на събитието. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 776 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1