Зимни спортове Александър Георгиев с 31 спасявания, Рейнджърс разби Бъфало 16 февруари 2019 | 12:02 Вратарят с български корени Александър Георгиев завърши с 31 спасявания при победата на Ню Йорк Рейнджърс като гост на Бъфало с 6:2 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига. Георгиев спаси 13 удара към вратата си в последната третина, а в началните шест минути спря ударите на Расмус Далин и Тейдж Томпсън. "You have to bring your best every game, no matter what happened last game."



Georgiev on another strong performance for #NYR vs. the Sabres. pic.twitter.com/vbWnQewU6E — New York Rangers (@NYRangers) February 16, 2019 Владислав Наместников отбеляза два гола за победителите в последните четири минути и добави асистенция, а по един път точни бяха Бу Нивес, Йеспер Фаст, Джими Веси и Павел Бучневич. За Бъфало и двете попадения реализира Джеф Скинър в 21-ата и 37-ата минута, който има 36 гола от началото на сезона. НЙ Рейнджърс заема 12-о място в Източната конференция с 58 точки от 57 мача, а Бъфало е на 10-а позиция с 63 точки. Almost #NYR game time! pic.twitter.com/w49MtOzrAm — New York Rangers (@NYRangers) February 15, 2019 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 353

