Валентино Роси на 40!

Деветкратният шампион в MotoGP Валентино Роси навършва 40 години днес и въпреки тях продължава да се държи като хищник на асфалтовата писта. Харизматичният италианец вече е на четири десетилетия, а това само го прави още по-категоричен пример за мотивация, устойчива психика и отдаденост в спорта.

Доктора се качва на мотор за първи път, когато все още е по-нисък от метър. Вдъхновен от своя баща години по-късно той не слиза от мотора си, като дори отказва и предложение от Ферари за място във Формула 1. С деветте си шампионски мотоциклетни титли пилотът от Тавулия надмина очакванията на мнозина, а през последните четири години успява да се опълчи с уменията си дори на новите и амбицирани млади таланти в MotoGP.

20 years separate Valentino Rossi and the youngest rider on the grid, Fabio Quartararo



Миналата година Валентино подписа нов договор в MotoGP и си гарантира място на състезателната решетка поне до края на 2020 година. Трудно ни е да повярваме, че първата му титла дойде преди цели 22 години, но му пожелаваме успех през 2019-а, защото моторният свят обича да вижда рекорди. Без значение дали някой е привърженик на темпераментния италианец или не, всички се надяваме той да бъде все толкова щур и гениално добър на пистата и да задържа напрежението у феновете дълго време занапред.