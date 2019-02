НБА Рей Алън се завърна в игра за Звездния уикенд (видео) 16 февруари 2019 | 10:35 0 0 0 0 2

The greatest shooter of all time showing @famouslos32 how it’s done!



Catch Ray Allen's return to basketball in the 2019 #NBAAllStar Celebrity Game tonight at 7pm on ESPN! pic.twitter.com/0V8srCrEv3 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 15, 2019

Алън получи подкрепа от бившия си съотборник в Маями Дуейн Уейд, който изгледа срещата от първия ред, а след нейния край феновете моментало започнаха да се шегуват, че Рей Рей може без проблеми да бъде от полза на отбор като Лос Анджелис Лейкърс в момента. Двукратният шампион на НБА допринесе за каузата на Спешъл Олимпикс, реализирайки четири шута зад импровизираната линия за 4 точки, осигурявайки дарение от $4000.



Famous Los, който е играл във втора колежанска дивизия, а освен това е бил звезда в гимназията, има 1.2 милиона последователи в Instagram и придоби слава с имитациите си на различни НБА звезди. Именно той бе избран за MVP на срещата.

Jay Williams with the sick move in the celebrity game #NBAAllStar pic.twitter.com/G2bknINW3b — Ball Don't Stop (@balldontstop) February 16, 2019

Участие в двубоя взеха още Стив Смит, който има 16 сезона в НФЛ, А’джа Уилсън, която бе избрана за “Новак на годината” в WNBA, някогашната сензация на Дюк и провалена надежда на Чикаго Джей Уилямс, рап звездите Rapsody и Quavo, популярните в мрежата JB Smoove и Ronnie 2K, както и друга звезда от WNBA - Стефани Долсън. Легендата Рей Алън се завърна на терена малко повече от две години след оттеглянето си от професионалния спорт, за да вземе участие в традиционния мач на известните личности, съпътстващ Мача на звездите в НБА. 43-годишният ветеран отново бе в перфектна форма, но неговите 24 точки не бяха достатъчни за отбора на гостите да спечели, а победата остана за домакините, които триумфираха с 82:80 след 22 точки и 3 асистенции на известния комедиант Карлос Санфърд, по-популярен с прякора си Famous Los.Алън получи подкрепа от бившия си съотборник в Маями Дуейн Уейд, който изгледа срещата от първия ред, а след нейния край феновете моментало започнаха да се шегуват, че Рей Рей може без проблеми да бъде от полза на отбор като Лос Анджелис Лейкърс в момента. Двукратният шампион на НБА допринесе за каузата на Спешъл Олимпикс, реализирайки четири шута зад импровизираната линия за 4 точки, осигурявайки дарение от $4000.Famous Los, който е играл във втора колежанска дивизия, а освен това е бил звезда в гимназията, има 1.2 милиона последователи в Instagram и придоби слава с имитациите си на различни НБА звезди. Именно той бе избран за MVP на срещата.Участие в двубоя взеха още Стив Смит, който има 16 сезона в НФЛ, А’джа Уилсън, която бе избрана за “Новак на годината” в WNBA, някогашната сензация на Дюк и провалена надежда на Чикаго Джей Уилямс, рап звездите Rapsody и Quavo, популярните в мрежата JB Smoove и Ronnie 2K, както и друга звезда от WNBA - Стефани Долсън.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1110 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1