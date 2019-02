НБА Шоуто започна! Американците надиграха Дончич и компания в Мача на изгряващите звезди в НБА (видео) 16 февруари 2019 | 07:05 - Обновена 0 0 0 0 5



Американците отбелязаха първите 6 точки в мача, но играчите на Световния отбор бързо се събудиха и играта продължи кош за кош. Кайл Кузма се развихри в първите минути с 14 точки за Американците, а за световните звезди "горещ" в началото бе Бен Симънс с 12 точки. Американците се откъснаха напред с 36:25 след една от шестте тройки в срещата на Трей Йънг, а първата четвърт завърши при резултат 40:30 за САЩ.



В началото на втората четвърт Отборът на Света съкрати аванса на съперника на 2 точки (50:52), а може би най-впечатляващото изпълнение през първото полувреме бе дело на Джон Колинс. Тежкото крило на Атланта Хоукс сам си асистира с помощта на таблото за гръмотевична забивка, след която резултатът стана 77:67 за Американците. Джейсън Тейтъм се разигра в края на първото полувреме, което завърши със сериозен аванс за САЩ - 83:71. Кузма с 23 точки и Тейтъм с 16 бяха най-резултатни през първата част за САЩ. За Света пък 18 записа Бен Симънс, а с 13 се отчете Лаури Марканен. JOHN COLLINS OFF THE WINDOW! #MTNDEWICERisingStars on @NBAonTNT pic.twitter.com/8ilPCMhekN — NBA (@NBA) February 16, 2019

Чужденците започнаха силно третата четвърт и набързо съкратиха аванса на САЩ на 1 точка, но после Американците отново се откъснаха напред - 102:94. Играчите на Света пак се доближиха на точка от противника, но третата четвърт приключи с преднина от 6 точки за САЩ - 123:117.



Listen in to De'Aaron Fox, Luka Doncic, Donovan Mitchell and Kyrie Irving mic'd up at #MTNDEWICERisingStars!



: @NBAonTNT pic.twitter.com/PKdYKrxDnN — NBA (@NBA) February 16, 2019 Авансът на Американците набъбна на 13 точки в началото на последната четвърт - 134:121. Трей Йънг вкара кош след впечатляващ пробив в заключителните минути за САЩ, а последният кош в срещата бе зрелищна забивка на Марвин Багли, който получи асистенция от... противников играч - съотборника му в Сакраменто Кингс и MVP в миналогодишното издание на Мача на изгряващите звезди Богдан Богданович от Сърбия.



За MVP на мача бе избран Кайл Кузма, който кара втория си сезон в Лос Анджелис Лейкърс. Крилото демонстрира качествата си и бе най-резултатният баскетболист в срещата с 35 точки, като добави към тях 6 борби, 2 асистенции и 1 "чадър". 30 точки за САЩ добави крилото на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм, а плеймейкърът на Атланта Хоукс Трей Йънг се отчете с 25 точки, 10 асистенции и 7 борби. С 20 точки, 9 асистенции, 7 борби и 5 откраднати топки пък впечатли гардът на Юта Джаз Донован Мичъл, а пойнт гардът на Сакраменто Кингс ДиАарън Фокс бе играчът с най-много асистенции от двата отора - 16, като към тях прибави и 5 откраднати топки.

Най-резултатен за Чужденците бе австралийската звезда на Филаделфия Севнътисиксърс Бен Симънс с 28 точки, като към тях той добави 6 асистенции, 5 борби и 3 откраднати топки. С 21 точки завърши мача финландското тежко крило на Чикаго Булс Лаури Марканен. Словенската звезда на Далас Маверикс Лука Дончич пък предпочиташе по-скоро да подава и направи 9 асистенции, като отбеляза и 13 точки.



