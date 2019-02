Англия Дзола: Челси се намира в решаващ момент 16 февруари 2019 | 00:32 - Обновена 0 0 0 0 0



“Знаем, че сега е решаващ момент. Имаме няколко много важни мача. Следващите три са срещу



Zola says Callum Hudson-Odoi is always on the edge of the team and is given chances when the time is right. Zola points out there are very few 18-year-olds as involved in a top team as Hudson-Odoi is. #CHEMUN — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2019 Асистентът на Маурицио Сари Челси Джанфранко Дзола осъзнава, че на тима му предстоят важни мачове и призова за по-голямо постоянство в тях.“Знаем, че сега е решаващ момент. Имаме няколко много важни мача. Следващите три са срещу Манчестър Юнайтед Манчестър Сити за Купата на лигата и Тотнъм във Висшата лига, където ще играем за място в Шампионската лига. Това е важен и много предизвикателен момент. Никой не е доволен, когато губиш мачове по начина, по който ние го правим напоследък. От едно много добро представяне преминаваме на лошо такова, а това е нещо, което не ни харесва. Знаем, че трябва да сме постоянни. Важно е всички да разберат ситуацията и да работят върху това.Радвам се за Оле Гунар Солскяер . Познавам го, двамата заедно преминахме през треньорския курс и се радвам да видя колко добре се справя. Знам, че Юнайтед преди не бяха в много добър период, но знаех способностите на тима и че ще успеят да се завърнат. Това, което Оле постигна за толкова малко време, е изключително. Можете да видите, че това е отбор, който се наслаждава на това, което прави. Отдадени са и работят заедно като група. Когато имаш това отношение и качествата, с които разполагат, резултатът може да бъде само добър. Странно е, защото преди това те имаха добър наставник. Понякога нещата не се получават, но класата на отбора не беше под съмнение. Не е изненада това, което правят.Хъдсън-Одой? Той винаги е много близо до това да е в състава. Когато има такава възможност, той играе. Понякога от първата минута. Маурицио Сари му дава достатъчно основание да се чувства ангажиран и желан. Няма много 18-годишни в топ клубовете в Европа, които играят повече от него. Той е играч, който ние ценим и вярваме, че се развива. Той има добро бъдеще в този клуб. Всичките ни треньори го харесват. Трябва да разбере, че е заобиколен от топ играчи и трябва да работи усърдно, за да е по-добър от тях. Това е, което искаме от него - да сме сигурни, че ще продължи да задобрява, защото може повече”, заяви Дзола на пресконференция преди мача с Манчестър Юнайтед за Купата на ФА.

