Зимни спортове Норвежец с първа победа за Световната купа, Синапов с най-предно класиране от българите 15 февруари 2019 | 22:35

26-годишният Кристиансен повали всичките 10 мишени на олимпийското трасе на Игрите през 2002 година и измина дистанцията за 23:29.7 минути. Втори на 1.3 секунди остана Симон Дестьо (Франция), които пропусна една от десетте мишени, а трети е Роман Рийс (Германия) на 22.4 секунди с една грешка в стрелбата. За германеца това е първи подиум в кариерата.



Ветле Кристиансен и Ерик Лесер (Германия), които завърши четвърти, единствени бяха без грешка в стрелбата от първите 10 в класирането. Лидерът в генералното класиране Йоханес Тингес Бьо от Норвегия направи четири грешки във втората си стрелба и остана пети, на 41.5 секунди след победителя.

But here's your new leader! From @NSSF_Biathlon Vetle Sjaastad Christiansen! Can this be a maiden success? #SOHO19 (@skiverband Lesser is third right now) pic.twitter.com/oRuYgF3ijH — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 февруари 2019 г. От българите в най-предно класиране е Антон Синапов, който се нареди 40-и с три грешки и пасив от 1:53.1 минута. Владимир Илиев зае 49-о място с пет пропуснати мишени и изоставане от 2:21.7 минути, Димитър Герджиков е 51-и с две грешки и на 2:23.6 минути зад победителя, а Михаил Клечеров не стартира.



Йоханес Тингес Бьо остава убедително начело в генералното класиране за сезона след 17 от 26 старта с 936 точки, следван от Александър Логинов (Русия) с 609 точки, който днес завърши на 28-о място. На трета позиция се изкачи Симон Дестьо с 588 точки.



Защитаващият големия Кристален глобус Мартен Фуркад (Франция) е четвърти с 554 точки, но той не участва в стартовете в САЩ.

It's been a sprint full of twists, turns and it stayed thrilling until the end! Enjoy some of the best impressions of today and make sure to tune in for tomorrow's pursuits in #SOHO19



You can rewatch the entire men's sprint https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zrIwO23XUc — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 февруари 2019 г. От българите Красимир Анев, който няма да участва в стартовете в САЩ, е 38-и със 131 точки. Владимир Илиев е 52-и с 60 точки, Антон Синапов заема 68-ото място с 23 точки, а Димитър Герджиков е 92-и с 4 точки.



