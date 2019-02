Байерн стигна до героичен обрат преди сблъсъка с Ливърпул (видео)

Отборът на Байерн (Мюнхен) стигна до успех с 3:2 след обрат при гостуването си на Аугсбург в 22-ия кръг на Бундеслигата. Домакините на два пъти поведоха в резултата след автогол на Леон Горетцка (още в 13-ата секунда) и попадение на Жи Дон-Вон (24’), но и в двата случая Кингсли Коман възстанови равенството (17’, 45+2’) преди Давид Алаба (53’) да вкара победния гол за гостите.

Още в 13-ата секунда домакините поведоха след автогол на Горетцка. Гостите отговориха в 3-ата минута с добра атаката, при която Коман пусна пас пред вратата, Роберт Левандовски се размина с топката, която попадна в Серж Гнабри , но ударът му не беше точен. Все пак мюнхенци не се забавиха и изравниха резултата, като това стана в 17-ата минута, когато Коман се разписа, след като засече центриране на Кимих.

Аугсбург обаче бързо си върна преднината. В 24-ата минута след дълъг пас по земя на Филип Макс , топката се отби първо в Зюле, а след това и в Михаел Грегорич , за да стигне до Жи Дон-Вон, който с мощен удар разстреля Нойер за 2:1. В 34-ата Левандовски нацели напречната греда след удар с глава при изпълнение на корнер. В добавеното време Коман за втори път в мача възстанови равенството.

АУГСБУРГ - БАЙЕРН (МЮНХЕН) 2:3

1:0 Горетцка (1' - автогол)

1:1 Коман (17')

2:1 Жи Дон-Вон (24')

2:2 Коман (45+2')

2:3 Алаба (53)







Аугбург: Кобел, Шмид, Оксфорд, Дансо, Стафилидис, Моравек, Кедира, Жи Дон-Вон, Грегорич, Кордова

Байерн започна силно второто полувреме и стигна до пълен обрат в 53-ата минута чрез Алаба. В 60-ата чудесна възможност за гол се откри пред Левандовски, но ударът му мина встрани от вратата. Минута по-късно и Томас Мюлер пропусна да отбележи. В 71-ата Коман беше близо до своя хеттрик, но Грегор Кобел , с помощта и на гредата, изби удара му с глава, дошъл след корнер. До края на мача двата отбора не стигнаха до нови по-сериозни положения.С тази победа Байерн събра 48 точки и е само с две по-малко от лидера Борусия (Дортмунд), чийто мач този кръг е в понеделник. Аугсбург остава с 18 пункта на 15-ата позиция.Нойер, Кимих, Зюле, Хумелс, Алаба, Горетцка, Тиаго, Хамес, Гнабри, Левандовски, Коман