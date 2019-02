Латвала отне лидерството от Танак на рали Швеция

Пилотът на Toyota Яри-Мати Латвала отне лидерството на рали Швеция от съотборника си От Танак, който в първата половина от петъчния състезателен ден бе най-бързият WRC състезател. Латвала счупи рекорда за най-опитен пилот в Световния рали шампионат (WRC) с участието си на рали Швеция и даде заявка, че ще се бори за победата. Танак бе изпреварен и от още един пилот – този на M-Sport Ford Теему Сунинен - и зае трета позиция.

"На някои места сцеплението с колата бе много високо, а на други – ужасно", сподели Латвала, който има 1.8 сек аванс спрямо Сунинен. Танак е на още две сек назад.

Условията в първия следобеден етап се промениха в сравнение със сутринта. Ледът даде път на по-гладка повърхност и на места - асфалт. Стартиращите първи паднаха в подредбата – Себастиен Ожие със Citroen C3 изостава с около 30 секунди от Латвала и падна от пето на седмо място, докато Тиери Нювил с Hyundai i20 се завъртя на два пъти и от четвъртото място слезе на шесто.

Drama to start the afternoon- @thierryneuville gets caught out by tricky conditions! https://t.co/twccZ0hRvh pic.twitter.com/7XVTz5Fwje