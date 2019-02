Германия Франк Рибери: Не разбирам защо не взех "Златната топка" през 2013 година 15 февруари 2019 | 15:18 - Обновена 0 0 0 0 18



“Ще видим какво ще се случи в идните седмици, когато ще седна да говоря с шефовете на отбора и моите агенти. Ако все още мога да давам всичко от себе си за Байерн, бих продължил тук. Ще говорим откровено. Знам, че има шанс да остана, но това може да се случи единствено след разбирателство с клуба”, казва крилото.

Ribéry in L'Équipe interview: "We'll see what happens in the coming weeks. I'll sit with the bosses & my agent. I'll continue with Bayern if I still can give them everything. We'll have honest talks. I know I have chances to stay but my decision will be in agreement with Bayern" pic.twitter.com/a6nUyjUAck — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 15, 2019

Бившият национал на Франция пристигна в Мюнхен през 2007 година и моментално се превърна в ключов играч за баварския клуб, печелейки общо 21 трофея, най-ценен от които несъмнено е този в Шампионската лига от 2013 година. Именно с въпросния сезон е свързано едно от разочарованията, за които Франк не спира да мисли и до днес. Той е категоричен, че през 2012/2013 не е преживял това, че не спечели “Златната топка”.



“И днес продължавам да мисля, че заслужавах наградата. Не съм го преживял. Спечелих всичко с клубния си отбор и играх силно за националния. Бях направил всичко небходимо. Не мога да разбера какво се случи и смятам, че беше страшно нечестно”, връща се назад във времето Рибери.



“Постигнал съм всичко абсолютно сам. Никога не съм взел нищо от никого. Не си титуляр в продължение на 12 години в Байерн, ако не си сериозен и не работиш здраво. Не разбирам киселите и недоволни хора, които всъщност не знаят кой е Франк Рибери”, продължава французинът и добавя, че по време на годините си в селекцията на Франция, винаги е бил изкупителна жертва. Крилото вярва, че важните хора във френския футбол, както и някои от съотборниците му са били срещу него.



“Направих толкова много за националния отбор. Да, правил съм и глупости извън футбола, но кой не е? Винаги аз бях виновникът”, отчита седмицата на мюнхенския колос.



Рибери е убеден, че дори да напусне Байерн сега, един ден ще се завърне в клуба, но в друга роля. Желанието му е да помага на младите футболисти, макар сам да казва, че все още има останало гориво в резервоара.



“Искам да работя с младите. Помогнах на много младоци тук,

Ribéry: "Me and Bayern are like a couple. This loyalty is rare in football these days. I've always given everything on the pitch. I broke records and wrote history here. When I leave the club, I will leave as a god!" pic.twitter.com/ja8bfxmSJh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 15, 2019

