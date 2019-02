Удуърд иска да завърши сделките с Де Хеа и Рашфорд до края на сезона

Шефът на “Олд Трафорд” Ед Удуърд заяви на среща на инвеститорите, че клубът продължава да работи сериозно по осигуряване на дългосрочни сделки с ключовите фигури в тима.

Това към този момент включва Давид Де Хеа, както и младият талант Маркъс Рашфорд, който е направо прероден под ръководството на временния наставник Оле Гунар Солскяер. Двамата трябва да се присъединят към вече обявените нови сделки с Антони Марсиал, Люк Шоу, Крис Смоулинг, Фил Джоунс, Скот Мактоминей и Ашли Йънг.

Испанските полузащитници Хуан Мата и Андер Ерера също водят разговори за нови договори, тъй като през лятото ще станат свободни агенти. Вицепрезидентът на тима обаче категорично отказа да коментира темата с назначаването на нов постоянен мениджър, което трябва да се случи през лятото.

Man Utd news: Ed Woodward provides update on De Gea and Rashford contract talks https://t.co/uZGvBwSV3O pic.twitter.com/PwRIJqiJaS