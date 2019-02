Бербатов: Абсурдно е Оле да бъде отписван след само една загуба

Посланикът на Bettfair Димитър Бербатов разсъждава върху различното представяне на Тотнъм и Манчестър Юнайтед в Шампионската лига и поглежда към големия сблъсък от ФА Къп между Челси и Юнайтед...

Критиките към Солскяер нямат никакъв смисъл

Пари Сен Жермен е страхотен отбор и заслужаваше победата, но не мисля, че Юнайтед се представи толкова лошо и коментарите, че Оле Гунар Солскяер "бил разкрит" са нелепи.

Той вкара отбора в топ 4 - нещо, което никой не мислеше, че е възможно през този сезон. След това загуби един мач от отбор, който е пълен със звезди, и хората отново започнаха да говорят глупости.

Това са настроенията от последните дни, но всеки, който разбира от футбол, знае колко добра работа свърши Оле до момента. Голямата разлика във вторник направи първият гол. Дори най-добрите и креативни отбори понякога трябва да прибягват до статичните положения. Това даде на ПСЖ увереност да играе и да контролира мача.

Контузиите на Джеси Лингард и Антони Марсиал очевидно изиграха своите роли, защото Юнайтед загуби скорост и директност в атака. Често за резервите е трудно да влязат бързо в такъв тип мачове. ПСЖ направи нещата за Алексис Санчес и Хуан Мата още по-трудни.

Юнайтед можеше да се справи, ако Верати беше в техния състав

Марко Верати беше впечатляващ в центъра на терена. Това, което харесвам в него, е, че винаги първата му мисъл е да тръгне напред. Дори когато не го прави, той се задоволява с това да задържа топката, да контролира играта и почти да приспива съперника.

A masterful performance and a @ChampionsLeague #POTW nomination



Vote Marco Verratti for #UCL Player of the Week https://t.co/vFSd0y76IR — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 14, 2019

Италианецът е невероятен талант. В много отношения ми напомня на Шави и Иниеста. Той би свършил страхотна работа в Юнайтед, играейки в тандем с Неманя Матич. Това би дало възможност на сърбина да върши мръсната работа, докато той контролира играта. Не виждам обаче как ПСЖ би се съгласил да го продаде.

Сега сблъсъкът между Челси и Манчестър Юнайтед за ФА Къп придобива огромна важност и за двата отбора

Мачът на "Стамфорд Бридж" в понеделник и преди изглеждаше като черешката на тортата в този кръг на надпреварата, но сега Юнайтед трябва да реагира след загубата от ПСЖ, а Челси трябва да компенсира последователните провали като гост, така че мачът става още по-голям и за двата отбора.

Сигурен съм, че Юнайтед ще се опита да се възползва от липсата на увереност и нервността в Челси след онова 0:6 от Манчестър Сити, но може да бъдете сигурни, че домакините също ще се борят за победа пред своите фенове.

Както в повечето сблъсъци между големи отбори, и тук вероятно всичко ще се сведе до това кой ще направи по-малко грешки. И двата тима ще търсят победата, така че ще бъде интересно.

Имайки предвид историята на мениджърите на Челси, Маурицио Сари очевидно е поставен под напрежение. Единственото, което може да направи, е да започне да печели мачове, дори и с по 1:0. Преместването на Н'Голо Канте в средата на халфовата линия е най-очевидният ход, въпреки че мисля, че всички тези критики към Жоржиньо не са справедливи. Той изглежда е виновен за всичко.

Жоржиньо е добър футболист и го доказа в Наполи. Понякога просто Висшата лига може да дойде в повече за някои играчи. Но да има Канте до себе си, вероятно би му помогнало много.



Тотнъм бе възнаграден за смелостта си през второто полувреме

Бях на "Уембли" в сряда и представянето на Тотнъм бе страхотно, особено през втората част. Борусия е отличен тим, лидерът в Бундеслигата. Видя се, че през първото полувреме двата отбора изпитват огромно взаимно уважение и поради това не поемаха много рискове.

От моето място виждах как Маурисио Почетино крещи на своите играчи да бъдат по-смели в борбата за топката и да тръгнат напред, но "шпорите" не искаха толкова рано да се хвърлят в атака и да оставят пространства отзад.

Може би Дортмунд бе по-добрият отбор през първата част. Гостите създадоха няколко положения, а спасяването на Юго Лорис в края на полувремето бе от огромна важност, защото ако те бяха вкарали в този момент, вероятно мачът щеше да бъде напълно различен.

Тотнъм бе различен отбор след почивката, като за това им помогна фактът, че отбелязаха рано гол, играеха на по-високо темпо и бяха изнесени по-напред. Намеренията на отбора ясно се видяха при второто попадение, когато десният халф-бек асистира на левия. Това показа нагледно как смелостта може да бъде възнаградена.

Ян Вертонген бе невероятен като ляв халф-бек, а това дори не е неговата позиция. Той е технически надарен, бърз е и винаги чете играта много добре, което му дава възможност да пресича много топки. Той е на 31, а в сряда тичаше на "Уембли" като 20-годишен. Истинският играч на мача.

Сон е претендент за наградата за играч на годината

Другата забележителна фигура в сряда бе Хюн-Мин Сон - откритието на сезона. Той веднага влезе във форма след завръщането си от Купата на Азия, но това не ме изненадва. Когато обичате това, което правите, и го правите в среда, която харесвате, е лесно да се завърнете.

Той е страхотен играч с много качества и аз знаех, че може да се разпише срещу Дортмунд. Всъщност му казах преди мача, че ще вкара.

Южнокореецът ще бъде сред обсъжданите имена, когато започнат дискусиите за играч на сезона.

Club goals in the last four seasons:



Son Heung-min - 62

Sadio Mane - 61

Raheem Sterling - 56

Eden Hazard - 55

Anthony Martial - 47 pic.twitter.com/qdv8t7k9as — Football Factly (@FootballFactly) February 10, 2019

Феновете на Тотнъм изпаднаха в еуфория в сряда, но аз бих казал, че не трябва да се увличаме. Има реванш и още работа, която трябва да се свърши. Ако Дортмунд отбележи ранен гол, ще стане трудно, но съм сигурен, че играчите ще бъдат подготвени.

Сега футболистите на Тотнъм ще получат заслужена почивка преди тежката серия от мачове, в която влизат срещите с Челси, Арсенал и реваншът с Борусия. Всички тези двубои трябва да се изиграят за по-малко от седмица. Хари Кейн и Деле Али обаче най-вероятно ще се завърнат, а и бившият ми отбор изглежда в добра форма, че да се справи с тази поредица.