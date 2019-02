Маркийф Морис подписа с Оклахома Сити Тъндър

Тежкото крило Маркийф Морис подписа договор до края на сезона с отбора на Оклахома Сити Тъндър. 29-годишният Морис бе освободен от състава на Ню Орлиънс Пеликанс по-рано тази седмица, след като бе трансфериран в него от тима на Вашингтон Уизардс в края на миналата.

Markieff Morris has agreed to sign with the Thunder, per @ShamsCharania pic.twitter.com/zvK5Ln6BbP