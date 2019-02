Бейзбол WBSC ще разчита на видео съдия за "Премиър 12" 15 февруари 2019 | 13:08 0 0 0 0 0



След работна среща в Мексико сити между представители на WBSC и делегациите на 12-те отбора участници бе съобщено, че освен стандартната шестчленна бригада на всеки мач ще има допълнителен седми рефер. При оспорено отсъждане на някой от арбитрите на полето той самостоятелно ще разглежда ТВ повторенията и ще взима окончателното решение.



BREAKING: The Groups and locations !!!! #Premier12 pic.twitter.com/OCtCThdLdU — WBSC (@WBSC) February 13, 2019

По време на турнира ще се прилага правилото за нокаут при разлика от 10 точки след 7-ия ининг или 15 точки след 5-ия. То няма да важи само за финала и мача за трето място, които ще се играят в пълен формат независимо от резултата. Освен това на цялото първенство ще се използва т. нар. тайбрек, в който при равенство след 9 ининга всяко нападение в допълнителните части ще започва с рънери на първа и втора база.



New Official Promo!! #Premier12 Jalisco GROUP A @charrosbeisbol @LigaMexBeis @USABaseball @HonkbalSoftbal @FedobeRD pic.twitter.com/KvqBbLiaQL — WBSC (@WBSC) February 14, 2019

В сряда от WBSC обявиха разпределението на отборите в първата фаза на шампионата. Дузината претенденти за световната титла бяха разделени поравно в три групи: Мексико, САЩ, Холандия и Доминиканска република в група А в Мексико сити; Тайван, Япония, Венецуела и Пуерто Рико в група В в Тайчун; Корея, Куба, Австралия и Канада в група С в Сеул. За финалната фаза в Япония ще се класират първите два тима от всеки поток.



Участниците имат срок до 3 септември да представят разширени състави за своите национални отбори, а окончателните списъци от 28 души трябва да бъдат готови до 3 октомври. Програмата на мачовете ще бъде съобщена в средата на април. Официалната топка на "Премиър 12" през 2019 г. ще бъде SSK модел WBSC 540.



Независим видео съдия ще бъде използван по време на световното първенство по бейзбол "Премиър 12" тази година. Второто издание на турнира под егидата на световната конфедерация (WBSC) ще се проведе от 2 до 17 ноември в Мексико, Тайван, Корея и Япония.След работна среща в Мексико сити между представители на WBSC и делегациите на 12-те отбора участници бе съобщено, че освен стандартната шестчленна бригада на всеки мач ще има допълнителен седми рефер. При оспорено отсъждане на някой от арбитрите на полето той самостоятелно ще разглежда ТВ повторенията и ще взима окончателното решение.По време на турнира ще се прилага правилото за нокаут при разлика от 10 точки след 7-ия ининг или 15 точки след 5-ия. То няма да важи само за финала и мача за трето място, които ще се играят в пълен формат независимо от резултата. Освен това на цялото първенство ще се използва т. нар. тайбрек, в който при равенство след 9 ининга всяко нападение в допълнителните части ще започва с рънери на първа и втора база.В сряда от WBSC обявиха разпределението на отборите в първата фаза на шампионата. Дузината претенденти за световната титла бяха разделени поравно в три групи: Мексико, САЩ, Холандия и Доминиканска република в група А в Мексико сити; Тайван, Япония, Венецуела и Пуерто Рико в група В в Тайчун; Корея, Куба, Австралия и Канада в група С в Сеул. За финалната фаза в Япония ще се класират първите два тима от всеки поток.Участниците имат срок до 3 септември да представят разширени състави за своите национални отбори, а окончателните списъци от 28 души трябва да бъдат готови до 3 октомври. Програмата на мачовете ще бъде съобщена в средата на април. Официалната топка на "Премиър 12" през 2019 г. ще бъде SSK модел WBSC 540.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 145

1