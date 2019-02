Биляна Дол честити рождения ден на Божинов с... (видео)

Валери Божинов чукна 33 години днес, а поздравите за футболиста валят един след друг. Неговата половинка Биляна Дол също беше сред тези, които използваха социалните мрежи, за да му честитят празника.Сексапилната сръбкиня публикува видео, на което нападателят на Левски показва завидни танцувални умения. Кадрите са от една от ваканциите на влюбена двойка на екзотичен плаж."Happy Birthday my LоVE. My Heart, my Life...love you", написа брюнетката под клипчето. То събра над 15 хил. лайка и куп коментари с поздрави за Божинов.