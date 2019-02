Тенис Тиафоу отпадна рано в Ню Йорк 15 февруари 2019 | 11:25 0 0 0 0 0



В първия си мач след дебютното достигане до четвъртфиналите в турнирите от Големия шлем в Австралия преди три седмици Тиафоу не беше на необходимото ниво срещу 143-ия в света Юн.



В същото време 29-годишният азиатец, който е роден в САЩ, изигра един от най-добрите си мачове срещу 29-ия в световната ранглиста и заслужено спечели. Той показа нерви в края, когато сервираше за победата във втория сет и пропусна мачбол при 5:4, но след това отново проби и при втората си възможност на собствен сервис затвори срещата.

Upset on #NYOpen19 Stadium Court: @jasonjungtennis defeats Frances Tiafoe 6-3, 7-5.



“It’s definitely the best win of my career so far” - Jung. #NYOpen19 #BackInBlack pic.twitter.com/gHVwyb1sKq — New York Open (@NewYorkOpen) 15 февруари 2019 г. На четвъртфиналите Юн ще се изправи срещу поставения под номер 6 Сам Куери (САЩ).



Вицешампионът от миналия сезон Куери елиминира Раду Албот (Молдова) с 6:3, 6:4, след като не даде нито една възможност за пробив на съперника.



Друг представител на домакините Райли Опелка наниза 32 аса и спечели 95 процента от точките при вкаран първи сервис за успеха срещу узбека Денис Истомин с 6:7(8), 7:6(6), 1:0 и отказване на съперника заради травма на крака.



21-годишният Опелка, който пропусна три сетбола в първия тейбрек, ще се опита да стигне за втори път в кариерата си до полуфинал в турнирите на АТР в мача срещу испанеца Гийермо Гарсия-Лопес.



