Гол в стил "Неделев" откри кръга във Франция (видео)

Ним продължава да изненадва приятно с представянето си и днес постигна трета победа в последните си пет мача в Лига 1. Възпитаниците на Бернар Блакар надвиха с 2:0 у дома Дижон в първа среща от 25-ия кръг и вече са в горната половина на таблицата.

Големият герой за домакините беше Тежи Савание. 27-годишният нападател откри резултата с много красив гол в средата на първото полувреме. Той видя, че стражът на Дижон Сори Каба е излязъл малко напред и с удар почти от центъра го прехвърли. Попадението много напомни на това на звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев в последното дерби с Локомотив (Пловдив).

INSANE TÉJI SAVANIER



The match between @nimesolympique and @DFCO_Officiel just gave us one of the goals of the season in @Ligue1_ENG #NODFCO pic.twitter.com/UdUjgOXaev