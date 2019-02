Италия Палермо и Чочев вече имат нов собственик 15 февруари 2019 | 11:08 0 0 0 0 3 Втородивизионният италиански футболен отбор Палермо смени собственика за втори път в последните три месеца. Новите собственици на акциите са близките до бившия президент на клуба Маурицио Дзампарини - Даниела Де Аниели и Рино Фоски, които придобиха клуба от британската компания "Спорт Кепитъл Груп". A statement from the club https://t.co/j9r6qiVIew pic.twitter.com/vl7W7ZuQ1k — US Città di Palermo (@palermocalcioit) February 14, 2019 Де Аниеле работеше като администратор на Палермо в продължение на 15 години при Маурицио Дзампарини, който ръководеше клуба от 2002 до миналата година и за този период смени 40 треньори. Рино Фоски, който до момента изпълняваше функциите на спортно-технически директор, ще бъде президент на клуба. Дзампарини продаде Палермо на британската компания преди три месеца, но новите собственици забавиха парите за придобиването на клуба и бяха дадени под съд от Дзампарини. Самият Дзампарини няма право да заеме ръководен пост, тъй като е под домашен арест по обвинения за пране на пари. Палермо, където играе българският национал Ивайло Чочев, е втори в класирането на Серия Б с 41 точки, една по-малко от лидера Бреша.

