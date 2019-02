Джей Ло ще чукне 50 с бляскаво турне

Дженифър Лопес ще отбележи 50-годишния си юбилей това лято с бляскаво турне. Неувяхващата латинодива ще покори музикалните сцени на САЩ през месеците юни и юли, а турнето ще премине под надслов „It's My Party“.В отбора на 50-годишните половинката на бившата бейзболна звезда Алекс Родригес ще премине на 24 юли. Между 25 и 28 е броят на предвидените до момента спектакли, в които Джей Ло отново ще развихри снага и глас . На въпрос за възрастта си красавицата е отговаря, че не чувства никаква тежест от годините. „Имам чувството, че все още съм 26-годишна“, признава Лопес.Последният албум "A.K.A".Дженифър Лопес представи през 2014 г. Наскоро пък излезе сингълът "Limitless" от най-новия филм "Втори шанс". Лопес участва и в дует с Брайън Адамс в баладата му "That's How Strong Our Love IS" от предстоящата компилация на канадския музикант, която ще излезе на 1 март.