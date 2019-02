Шампионска Лига Тухел скастри Ашли Йънг: Нямаше нужда да правиш това 14 февруари 2019 | 16:54 - Обновена 0 0 0 0 1



“Анхел имаше късмет, че не се контузи. Нямаше нужда от тези действия на Йънг. Ашли е играл много мачове на този стадион и е наясно с тази ограда. Нямаше нужда да бъде изблъскван така от терена", заяви Тухел.

Ashley Young receives the loudest applause of the evening so far for this on Di Maria. pic.twitter.com/fShYy1BB4g — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) February 12, 2019

Ди Мария, който е бивш футболист на Юнайтед, беше обиждан и замерян от привържениците на домакините. Той обаче отговори на всичко това с асистенции и за двата гола. Старши треньорът на Пари Сен Жермен Томас Тухел разкритикува грубата прояви на защитника на Манчестър Юнайтед Ашли Йънг срещу крилото на френския тим Анхел Ди Мария. Това се случи в първия мач от 1/8-финалите в Шампионската лига на "Олд Трафорд", спечелен от французите с 2:0.“Анхел имаше късмет, че не се контузи. Нямаше нужда от тези действия на Йънг. Ашли е играл много мачове на този стадион и е наясно с тази ограда. Нямаше нужда да бъде изблъскван така от терена", заяви Тухел.Ди Мария, който е бивш футболист на Юнайтед, беше обиждан и замерян от привържениците на домакините. Той обаче отговори на всичко това с асистенции и за двата гола. 1/8 кръг, вторник 12 февруари Шампионска Лига Манчестър Юнайтед 0:2 краен резулат Пари Сен Жермен титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Олд Трафорд

Съдия: Daniele Orsato 1 23 3 2 18 21 6 31 8 7 9 1 13 2 14 5 3 4 31 23 8 7 Оле Гунар Солскяер Томас Тухел 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Давид Де Хеа 1 1 Джанлуиджи Буфон Ашли Йънг 18 4 Тило Кеерер Ерик Байи 3 2 Тиаго Силва Виктор Линдельоф 2 3 Преснел Кимпембе Люк Шоу 23 14 Хуан Бернат Андер Ерера 21 6 Марко Верати Неманя Матич 31 5 Маркиньос Джеси Лингард 14 23 Юлиан Дракслер Пол Погба 6 13 Даниел Алвеш Антони Марсиал 11 7 Килиан Мбапе Маркъс Рашфорд 10 11 Анхел ди Мария Резерви Алексис Санчес 7 31 Colin Dagba Ромелу Лукаку 9 8 Леандро Паредес Хуан Мата 8 Люк Шоу жълт картон 90' Пол Погба червен картон 89' Андер Ерера жълт картон 87' Маркъс Рашфорд излиза 84' Ромелу Лукаку влиза 81' Анхел ди Мария излиза Colin Dagba влиза 75' Марко Верати излиза Леандро Паредес влиза 62' Даниел Алвеш жълт картон 60' Килиан Мбапе гол 53' Преснел Кимпембе гол Виктор Линдельоф жълт картон 50' Антони Марсиал излиза 46' Хуан Мата влиза Джеси Лингард излиза 45' Алексис Санчес влиза 34' Хуан Бернат жълт картон Ашли Йънг жълт картон 30' Пол Погба жълт картон 26' 19' Юлиан Дракслер жълт картон 11' Преснел Кимпембе жълт картон 0 Голове 2 3 Ъглови удари 5 20 Центрирания 17 2 Засади 1 1 Точни удари 5 27 Тъчове 14 5 Неточни удари 6 5 Удари от вратата 7 43 Притежание на топката % 57 5 Жълти картони 4 4 Блокирани удари 1 3 Смени 2 17 Извършени фалове 7 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Пари Сен Жермен 6 3 2 1 17:9 (8) 11 2 Ливърпул 6 3 0 3 9:7 (2) 9 3 Наполи 6 2 3 1 7:5 (2) 9 4 Цървена звезда 6 1 1 4 5:17 (-12) 4 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (53`) Преснел Кимпембе 0:2 (60`) Килиан Мбапе

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1740 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1