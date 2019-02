Италия Хамшик официално смени Наполи с Китай 14 февруари 2019 | 16:21 - Обновена 0 0 0 0 2



Хамшик игра за Наполи от 2009 до 2019 г. Общо записа 520 мача за италианския клуб, вкара 120 гола и даде 111 асистенции. От 2013 г. бе капитан на тима.

.@ADeLaurentiis: An agreement has been reached with Dalian - I wish Marek #Hamsik happiness in China. The door will always be open for him here at Napoli. #ADL https://t.co/Xbo61YuVND — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 14, 2019

Марек Хамшик е написал отворено писмо до феновете на Наполи, след като се присъедини към Далиан Ифанг: "Трябва да се извиня на всички вас, феновете. Исках, надявах се и мечтаех да се сбогувам с вас. Голяма обиколка около терена, прегърната от аплодисментите ви. Вие винаги сте ме подкрепяли и обичали безусловно, както в красиви, така и в трудни моменти: за това винаги ще бъда благодарен. На татуировка на Наполи по кожата ми, както и първата ни победа за Купата на Италия след 25 години. Невъзможно е да забравя този мач. Невъзможно е да се забрави онзи момент, когато подобрих рекорда на Брусколоти или когато счупих постижението от голове, зададено от самия бог на футбола, Диего Армандо Марадона. Това ме прави изключително горд. Тук, в Неапол, се родиха моите три деца, неаполитанци по всякакъв начин. Искам да благодаря на всички: на президента, който ми даде възможност да остана тук 12 години и да приеме моето желание да натрупам нов опит; всички треньори, на които дължа растежа си като играч и като човек; целия медицински и технически персонал и всички останали в Наполи; моите приятели, които ще напусна, но знам, че никога няма да ме напуснат, защото са част от семейството ми. Веднага след като е възможно, надявам се да получа една последна обиколка около терена в Сан Паоло ! Обичам ви всички и ще обичам този град завинаги. БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ за всичко. Пожелавам на всички мои съотборници за останалата част от сезона: да спечелите Лига Европа!"

