Бартомеу: Меси със сигурност ще подпише още един договор с Барса

За Лео Меси



“Не сме говорили, но със сигурност ще има още едно подновявване на договора. Няма да е скоро, но ще седнем да говорим. Преди да си тръгна (през 2021 г. - б.р.), Меси ще си удължи контракта с нас. Той е играч само за един клуб. Връзката му с нас ще продължи вечно." Bartomeu: "Messi will continue with us. He is a club player and the relationship will continue forever." #fcblive [rkb] pic.twitter.com/rkvanjvebF — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) February 14, 2019 За Ернесто Валверде



“Смятам, че ще остане. Той вярва в играчите си. Това е вторият му сезон. Целта е да достигнем до края на кампанията с опциите да спечелим всичко. Имам доверие в него и дори и да не спечелим нищо, той ще остане. Оставането му е гаранция за младите.”



За Жорди Алба



“Подновяването напредва. Голям оптимист съм, защото ни каза, че иска да продължи. Предложили сме му договор за пет години. Очаквам скоро да продължим разговорите. Тези дни не сме се виждали. Преговорите са относно финансовата част. Той е най-добрият ляв бек в света. Ще продължим да говорим. Не бягаме, а вървим.”

Barcelona have offered Jordi Alba a five-year deal – Bartomeu https://t.co/DusHEHkJbq pic.twitter.com/tQSidXxJ1B — Fussboll (@Fussboll_) February 14, 2019 За Неймар



“Говорил съм с антуража му, но никой от тях не ми е казвал, че иска да се върне в Барса. Нито един директор на клуба не ми е казвал, че са ни се обаждали. Той има договор с



За Коутиньо



“През сезона има възходи и падения и със сигурност скоро ще е добре. Винаги това отминава. Това е много сериозен залог на клуба. Най-сериозната инвестиция в историята ни е и вярваме много в него.”



За нов нападател



“Трябва да се подсилим с някого във всяка линия. Но не знам много добре какво искат треньорите. Ще се срещнем през март. Трябва да гледаме и към дубъла. Карлес Аленя също трябва да го налагаме.”

Mercato - Barcelone : Le Barça sur Luka Jovic ? Bartomeu répond ! https://t.co/qq76a2ylnj pic.twitter.com/SAQuLKKjne — le10sport (@le10sport) February 14, 2019 За Лука Йович



“Това излезе в пресата. Казват, че го иска цяла Европа. Не знам какво ще правим това лято. То ще бъде активно и с доста неща за вършене.”



За Флорентино Перес и обаждането му до Луис Рубиалес за ВАР



