Испания Лопетеги: След уволнението от Испания не спях и не знаех къде съм 14 февруари 2019 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 3



“Не беше лесно за мен. Работихме много усърдно две години. Усещахме, че сме готови да направим фантастично Световно първенство. Два месеца преди това, когато поднових договора си с Испания, сложиха откупна клауза в него. Беше идея на президента Луис Рубиалес. Съгласих се и тогава дойде офертата от Реал. Моментът не беше избран от мен или клуба. Казах “да”, но знаех, че Мондиалът е моята единствена отговорност. Да го пазя в тайна един месец е невъзможно и не беше честно. Бяхме убедени, че е най-добре да има пресконференцията, на която да обсъдим въпроса и след това да го оставим настрана. След това единственият фокус щеше да е Световното първенство. Играчите бяха фантастични. След като им казах, проведохме най-добрата си тренировка от трите седмици на подготовка, така че бяхме щастливи, но тогава президентът взе това решение.



Беше много тежък момент и никога няма да го забравя, защото беше изненада. Почувствах, че е много нечестно. Полетът от Москва до Мадрид беше 5 часа и не казах нито дума, но това е животът. Беше много тежко преживяване, но трябва да опиташ и да го превърнеш в позитивна ситуация. Не спях и не знаех къде се намирам. Един ден бях в Русия за Мондиала, а на следващия бях на “Сантиаго Бернабеу” с нов отбор. Беше много бързо, трудно за приемане и емоциите бяха силни. Беше тежко да ми бъде казано да напусна Световното първенство. Беше мечта, за която рабитих толкова усърдно и с цялата тази емоция. Аз съм човек, така че понякога не можеш да се контролираш. 'I didn't know where I was'.



Julen Lopetegui has spoken on being sacked by Spain, his move to Real Madrid and a possible move to the Premier League.



More here: https://t.co/BQHf6NNq8e pic.twitter.com/lJZuz3WtF4 — BBC Sport (@BBCSport) February 14, 2019 Започнахме добре с Реал. Отборът играеше добре, но след това имахме три лоши седмици. Просто се надяваш, че имаш време да намериш решение, защото тези неща могат да се уравновесят през сезона. Бяхме сигурни, че тази ситуация ще отмине. Нямах време. Това е най-добрият начин да го обясня. Имам цялото уважение към новия наставник и неговия щаб. Също и към играчите - обичам ги, те имаха фантастично отношение към мен. Никога не бих казал лоша дума за Реал. Да ръководи този клуб е чудесен опит за всеки треньор. Надявах се на повече време, но трябва да гледам в бъдещето.



