НБА Йокич изнесе лекция на Сакраменто (видео) 14 февруари 2019

Nikola Jokic with the game-winning put-back for the Nuggets!



(via @ESPNNBA)pic.twitter.com/fiH9UOVpKK — HoopsHabit (@HoopsHabit) February 14, 2019

213-сантиметровият Йокич, на когото предстои да дебютира в Мача на звездите на НБА, завърши с 20 точки, 18 борби и 11 асистенции за 36 игрови минути при тридесет и деветата победа на Денвър през сезона. Талантливият сърбин, който към момента е №5 при подавачите в цялата лига със средно 7.7 асистенции на двубой, завърши мач с двуцифрен брой асистенции за деветнадесети път от началото на кампанията. Той се превърна в герой за Нъгетс, след като вкара победен кош при оставащи 0.3 секунди до края.

A master of the deep pass!



Here are Nikola Jokic's long distance assists from tonight for the @nuggets!#NBAFantasy #MileHighBasketball pic.twitter.com/OBNhWT7op9 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 14, 2019

Пол Милсап вкара най-много за победителите с 25 точки и 13 борби, Малик Бийзли добави 21 точки, докато Айзея Томас вкара 8 точки в първия си мач за сезона. 175-сантиметровият гард дебютира срещу един от бившите си отбори, след като дълго време се възстановяваше от травма.



