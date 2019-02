Серхио Рамос призна за умишлен жълт картон, след това се опроверга

¡¡OJO!! ¿HA FORZADO LA TARJETA @SergioRamos ? "Sí, la verdad que viendo el resultado... Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así". ¡TODOS a #ChiringuitoMadrid YA! pic.twitter.com/UJvig1yYSC

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp