Шарапова отказа Индиън Уелс

Бившата номер 1 в света Мария Шарапова се отказа от участие в големия турнир BNP Paribas Open в Индиън Уелс по здравословни причини. Мястото й в основната схема на турнира, който стартира на 4 март, ще заеме Мона Бартел, съобщиха организаторите, които изразиха съжаление за отсъствието на рускинята, която е една от най-атрактивните тенисистки и привлича много публика.

Unfortunately, Maria Sharapova has withdrawn from #BNPPO19 due to a right shoulder injury.



With her withdrawal, Mona Barthel moves into the main draw. We will miss Maria this year and hope to see her back at Indian Wells next year! pic.twitter.com/HfMl66KgqE