Тенис Халеп тръгна с победа в Доха и се върна на второто място 13 февруари 2019 | 19:42 0 0 0 0 0 Шампионката през 2014 година Симона Халеп (Румъния) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Доха (Катар) с награден фонд 916 хиляди долара. Поставената под номер 1 Халеп надделя над украинката Леся Цуренко с 6:2, 6:3 за 79 минути. С успеха румънката си гарантира изкачване на второто място в световната ранглиста. Халеп стартира и завърши мача със серии от по пет поредни гейма, като във втория сет навакса изоставане от 1:3, преди да триумфира. .@Simona_Halep propelled to the #QTO2019 quarterfinal!

She overcame Tsurenko in straight sets 6-2, 6-3. pic.twitter.com/gg87gb4j6x — WTA (@WTA) February 13, 2019 Румънката ще се изправи в следващата фаза на турнира срещу деветата в схемата Юлия Гьоргес (Германия). Гьоргес пласира 12 аса и елиминира "щастливата губеща" от квалификациите Алисън Риск (САЩ) с 6:1, 6:7(5), 6:4 след малко повече от два часа и половина на корта. Германката, 16-а в света в момента, навакса изоставане от 2:4 гейма в решаващия трети сет. Here is @Simona_Halep's on court interview with @StadiumAndy after her R2 victory over Lesia Tsurenko.#QatarTotalOpen2019 pic.twitter.com/nzY8VBKwgA — WTA Romania (@WTARomania) February 13, 2019 Поставената под номер 4 Елина Свитолина отстрани във втория кръг шампионката от "Ролан Гарос" и финалистка в Доха през 2016 година Елена Остапенко (Латвия), а следващата й съперничка ще бъде квалификантката Каролина Мухова (Чехия), която победи Су-Вей Сие (Тайван) с 6:2, 6:4. Петата в схемата Кики Бертенс (Холандия) преодоля колебливо начало и стигна до обрат срещу победителката в турнира през 2016 година Карла Суарес Наваро (Испания) след 2:6, 6:1, 6:1. Quite a busy first day in Doha! @QatarTennis



@JJlovesTennis pic.twitter.com/utGR1sxLT0 — Simona Halep (@Simona_Halep) February 12, 2019 Шампионката от 2017 година и поставена под номер 2 Каролина Плишкова (Чехия) пък се отказа по-рано днес заради вирусно заболяване. Тя беше заменена в основната схема от сестра си Кристина, която пък загуби от Елизе Мертенс (Белгия) с 2:6, 6:7(3). Мертенс ще играе срещу Бертенс на четвъртфиналите.

