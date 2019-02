Испания Ето с какво обещание Марсело ще си връща титулярното място в Реал 13 февруари 2019 | 17:37 - Обновена 0 0 0 0 4



В последния месец левият бек на Реал Мадрид Марсело загуби титулярното си място в състава на Сантиаго Солари за шампионатните мачове за сметка на младия Серхио Регилон , като се смята, че причината за това е, че в момента е с наднормено тегло.Според AS обаче преди мача с Барселона за Купата на краля (1:1) бразилецът е провел разговор с наставника. В него Солари обяснил на играча ситуацията и му посочил какво трябва да направи, за да се завърне в стартовите 11 за постоянно. Аржентинецът заявил, че е много доволен от Регилон, защото той перфектно изпълнява изискването му за висока преса. Нещо, което Марсело не може да изпълнява в момента, както се видя на “ Камп Ноу ”, защото не се намира в оптимално физическо състояние. Тогава той бил с три килограма над допустимото за него тегло.Така в този разговор защитникът обещал на Солари, че ще свали въпросните килограми, като промени хранителните си навици и че ще работи, за да възстанови най-добрата си физическа форма. Речено - сторено. Най-добрият пример за това, че Марсело е готов да спази думата си, е, че в почивния ден за тима в неделя той е отишъл на клубната тренировъчна база, за да проведе самостоятелна тренировка.

