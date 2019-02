Пламен Константинов изведе Локо (Новосибирск) до победа №14 в Русия (снимки)

View this post on Instagram

Матч в Ярославле «легкой прогулкой» для новосибирцев не стал – «Локомотив» одержал победу над сопротивлявшимся «Ярославичем»! . Лучшим игроком матча стал диагональный «Локо» Константин Бакун – на его счету 27 очков, среди которых 4 эйса и 3 блока. . #вклокомотив #новосибирск #нск #локо #волейбол #локомотив_нск #вфв #lokovolley #lokoteam #loko #lokomotiv #novosibirsk #nsk #volleyball

