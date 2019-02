Бокс Официално: Джошуа срещу Голямото бебе в Ню Йорк 13 февруари 2019 | 17:06 - Обновена 0 0 0 0 15 Доминаторът в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа ще защитава трите си шампионски титли срещу американеца Джарел Милър на 1 юни в “Медисън Скуер Гардън” в Ню Йорк. CONFIRMED! @AnthonyFJoshua will make his U.S debut on June 1 when he faces @BigBabyMiller at Madison Square Garden.



Live on Sky Sports Box Office #JoshuaMiller pic.twitter.com/GzS93L9oko — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 13, 2019 Британската медия отбелязва, че Джошуа ще последва стъпките на величини в тежка категория като Джо Луис, Джо Фрейзър, Ленъкс Люис, Ивендър Холифийлд и Мохамед Али, прекосявайки Атлантическия океан, за да стъпи в “Меката на бокса” - “Медисън Скуер Гардън”.



“На 1 юни се отправям към Голямата ябълка и планирам да се докосна до културата и да си тръгна с по-голяма апетит. Ще се бия с Джарел Милър в легендарната “Медисън Скуер Гардън”. За мен беше чест и благословия да се бия в някои от най-добрите арени у дома във Великобритания, не само на “Уембли”. Дойде времето да прекося Атлантика и да защитавам титлите си в тежка категория в САЩ. Нямам търпение за новото предизвикателство срещу добър боксьор, който е брилянтен в приказките преди битката. Ще бъде вълнуващ двубой, няма да оставя нищо на късмета, имам план да победя Милър и да оставя следа”, коментира Джошуа пред Sky Sports. .@MatchroomBoxing's @EddieHearn speaks exclusively to Sky Sports following the announcement that @anthonyfjoshua is to face @BIGBABYMILLER.



Find all the information here: https://t.co/s4HhNm77nw pic.twitter.com/eIjS60QZa2 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 13, 2019

Милър има победи над бивши претенденти за световната титла като Джералд Уошингтън, Мариуш Вах, Йоан Дюапа и Томаш Адамек по пътя си към визитка с 23 победи, от които 20 с нокаут.



“AJ прави голяма грешка, като идва да се бие с мен в моя дом. Той иска да се покаже на американската сцена, но всъщност идва да ми предаде поясите. На ринга сме като кучета и аз имам по-голямата захапка. Той ще си тръгне от Ню Йорк с празни ръце. Цял живот чакам такава битка, на 1 юни ще постигна това, за което съм роден и ще стана световен шампион. Този смешник AJ стои на пътя на мечтите ми и на 1 юни ще го разкарам оттам”, цитиран е Милър.

Джошуа имаше идея да се изправи срещу Дионтей Уайлдър в обединяващ двубой за титлите в тежка категория, но американецът реши да проведе следващата си битка срещу Тайсън Фюри, с когото завършиха наравно през декември миналата година.

Милър има победи над бивши претенденти за световната титла като Джералд Уошингтън, Мариуш Вах, Йоан Дюапа и Томаш Адамек по пътя си към визитка с 23 победи, от които 20 с нокаут.

Още по темата

0 0 0 0 15 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 16137 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2