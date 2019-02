Розалин Пенчев класира СЕСК на финала на Копа “Либертадорес” (снимки)

View this post on Instagram

Definidos os finalistas da primeira Copa Libertadores de Vôlei: Na primeira semifinal da noite entre Sesi/SP x Sesc/RJ vitória do time carioca por 3x2. O búlgaro Rozalin Penchev foi fundamental e decisivo na vitória carioca no quinto set. Na segunda semifinal da noite entre o EMS/Taubaté/Funvic x Bolívar, o time argentino levou a melhor. Vitória por 3x2 decidido nos detalhes e com grande atuação do oposto cubano Escobar. Amanhã às 17:00 horas Taubaté x Sesi fazem a disputa de terceira e a grande final será às 19:00 horas. Todos os 2 jogos com transmissão do SporTV 2.

