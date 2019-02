Жакаре Соуза пожела да се бие за титлата в родната Бразилия

Жакаре Соуза иска да получи своя шанс за титлата в средна категория. Роналдо успя да нокаутира Крис Уайдман миналата година и сега настоява за своя шанс. Преди тази победа той загуби много равностойна битка от Келвин Гастелъм с разделено решение и го предизвика за битка през май в Бразилия, която да е за временна титла:

"Жакаре Соуза срещу Келвин Гастелъм през май за временната титла. Дейна Уайт, да го направим!"

