Максимален брейк за Нийл Робъртсън в Уелс (видео)

Нийл Робъртсън реализира четвъртия максимален брейк в кариерата си при победата над Джордан Браун в първи кръг на Откритото първенство на Уелс. Страхотната 147-ца се случи в четвъртия фрейм, а той дори след това направи още един сенчъри от 140 точки, за да осъществи победата с 4:1.

Световният шампион от 2010 година ще получи 15 000 паунда бонус за максимума от натрупаните досега пари за такъв стимул. Също така той ще вземе и допълнително 2 000 лири за най-висока серия в турнира, стига разбира се някой да не повтори постижението му.

Това е 148-ият максимален брейк в историята на снукъра и втори за 2019-а след този на Дейвид Гилбърт в група 5 на Шампионската лига. Максимумът е и осми за настоящия сезон, както и четвърти в кариерата на Робъртсън, който дебютира в “клуб 147” в Октритото първенство на Китай през 2010-а, после направи още един в квалификациите за Уши Класик 2013 и в Шампионата на Обединеното кралство 2015-а.

Онзи в UK Championship преди около 4 години бе исторически, защото бе първи във финал на турнир от “Тройната корона”, а Левичаря от Мелбърн впоследствие спечели титлата след 10:5 над Уенбо Лян.

