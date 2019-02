Бейзбол Фен контузи бивш шампион в Световните серии 13 февруари 2019 | 11:13 0 0 0 0 0



От клуба съобщиха, че 38-годишният ветеран е с възпаление в дясното рамо, след като превъзбуден запалянко го дръпнал прекалено силно в опит да се добере до него. В резултат Мацузака изпитва силна болка в хвърлящата ръка и ще пропусне поне месец от пролетната подготовка на "драконите".



Chunichi Dragons pitcher Daisuke Matsuzaka, who is suffering from an injured shoulder when a fan pulled on his pitching arm, was diagnosed with inflammation in his right shoulder, and will not be ready by Opening Day https://t.co/R8CdyP2x47 #npb — NPB on reddit (@NPB_Reddit) February 13, 2019

Дайс-К има дълъг медицински картон заради проблеми в дясната ръка. През 2011 г. като играч на Бостън Ред Сокс в МЛБ японецът претърпя операция за възстановяване на разкъсано сухожилие в лакътя. През 2015 г. пък се подложи на хирургична намеса в рамото точно когато се завърна в NPB с екипа на Фукуока Софтбанк Хоукс.



Най-голямото постижение в кариерата на Мацузака е титлата с "червените чорапи" в Световните серии през 2007 г. В родината си питчерът е печелил първенството с родния си клуб Сейбу Лайънс през 2004 г. и с Фукуока през 2017 г. С националния отбор на Япония той е двукратен шампион в Световната класика (2006, 2009), като и двата пъти бе избиран за най-полезен играч (MVP) на турнира.



Дайсуке Мацузака е претърпявал множество контузии в дясната ръка по време на своята кариера на професионален бейзболист в Япония и САЩ. Нито една от тях обаче не може да се сравнява с травмата, получена от питчера по време на среща с фенове в Окинава, където отборът му Чуничи Драгънс провежда предсезонния си лагер.От клуба съобщиха, че 38-годишният ветеран е с възпаление в дясното рамо, след като превъзбуден запалянко го дръпнал прекалено силно в опит да се добере до него. В резултат Мацузака изпитва силна болка в хвърлящата ръка и ще пропусне поне месец от пролетната подготовка на "драконите".Дайс-К има дълъг медицински картон заради проблеми в дясната ръка. През 2011 г. като играч на Бостън Ред Сокс в МЛБ японецът претърпя операция за възстановяване на разкъсано сухожилие в лакътя. През 2015 г. пък се подложи на хирургична намеса в рамото точно когато се завърна в NPB с екипа на Фукуока Софтбанк Хоукс.Най-голямото постижение в кариерата на Мацузака е титлата с "червените чорапи" в Световните серии през 2007 г. В родината си питчерът е печелил първенството с родния си клуб Сейбу Лайънс през 2004 г. и с Фукуока през 2017 г. С националния отбор на Япония той е двукратен шампион в Световната класика (2006, 2009), като и двата пъти бе избиран за най-полезен играч (MVP) на турнира.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 382 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1