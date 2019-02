Рикардо разкри защо се е присъединил към Рено

Даниел Рикардо е познат като една от най-харизматичните личности във Формула 1 и затвърди репутацията си и по време на представянето на новия болид на Рено за 2019. Австралийският пилот се готви за своя дебютен сезон с френския тим и присъства на премиерата заедно със своя съотборник Нико Хюлкенберг и шефа на отбора Сирил Абитбул във фабриката в Енстоун.

Рикардо изненада света на Ф1 с неочакваното си решение да напусне Ред Бул и да се присъедини към Рено, които се борят в средата на класирането. Абитбул го попита защо е направил този избор, на което Даниел отговори:

"Бонжур. Жу м`апел Даниел. (Добър ден, казвам се Даниел – фр.) Просто исках да науча френски".

Извън кръга на шегата, Рикардо се надява да помогне на новия си отбор с каквото може, като споделя ноухау от престоя си в Ред Бул. Рено от своя страна се надяват да скъсят дистанцията с отборите от топ 3, а докъде са стигнали, ще разберем следващата седмица, когато започват зимните тестове в Барселона.

