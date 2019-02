Снукър Ако Рони остане с 999 сенчърита, този рефер ще е виновен! 12 февруари 2019 | 18:50 0 0 0 0 4 Рони О’Съливан започна с очаквана победа 4:2 участието си в Откритото първенство на Уелс срещу 107-ия в световната ранглиста Сандерсон Лам. Интерес към двубои на Ракетата винаги има, но феновете бяха допълнително заинтригувани от представянето му, предвид ранното отпадане в Световната Гран при. Там той отстъпи на Марко Фу в първия кръг, но сега нямаше намерение да изиграва само един двубой. Рядко срещан любопитен момент обаче създаде още повече шумотевица около иначе рутинния успех на О’Съливан. В четвъртия фрейм той изглеждаше уверено устремен към сенчъри брейк номер 992 в кариерата си и 43-и през този сезон. It's century number 992 for @ronnieo147 to level the frames in Cardiff



Although the frame ended with a foul... #HomeNations #WelshOpen pic.twitter.com/cU1xw3y0e3 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 12, 2019 Точно когато бе стигнал до 95-ата точка, той реализира розовата и се пласира перфектно за последната червена. Рони я прати в същия долен ляв джоб с лекота, но реферът Брендън Моор все още не бе върнал розовата на оригиналната й позиция, затова не маркира сенчъри, а фаул. Тъй като розовата бе проблемната топка, фаулът бе по нея и затова от актива на О’Съливан бяха отнети шест точки. Самият Моор в “Туитър” обясни за ситуацията и за правилото, че цветната трябва да бъде върната на позицията си, преди да се изпълни следващ удар. If I come up 1 short of the 1000 centuries, I’m blaming you https://t.co/1nKQNtny3M — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) February 12, 2019 Самият Рони пък демонстрира отлично чувство за хумор и се обърна към съдията с думите, че ако в кариерата си остане на един сенчъри от юбилейния номер 1000, то той ще бъде виновният. Още в следващия фрейм срещу Лам О’Съливан отбеляза 116 точки с една визита и увеличи официално сметката си на 992 кариерни стотачки. В следващия кръг в Уелс той ще се изправи срещу Юан Сиджун, който направи фурор на Германския Мастърс миналата седмица и си заслужи прозвището “убиец на гиганти” с похода си към четвъртфиналите.

