НБА Джон Уол претърпя успешна операция на ахилеса 12 февруари 2019 | 18:04 Плеймейкърът на Вашингтон Уизардс Джон Уол е претърпял успешна операция на скъсаното ляво сухожилие. Хирургическата интервенция се е състояла тази сутрин в болница в Грийн Бей. Уол започва дълго възстановяване, което според лекарите ще отнеме поне 12 месеца. John Wall is making the most of his injury. pic.twitter.com/FdIy9kMOtq — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 9, 2019 В началото на януари петкратният участник в "Мача на звездите" претърпя още една опера - на петата на левия крак. 28-годишният гард взе участие в 32 мача през този сезон, в които регистрира средно по 20,7 точки и 8,7 асистенции. Уол има подписан 4-годишен договор с Вашингтон на стойност 170 милиона долара, който влиза в сила от началото на следващия сезон.

