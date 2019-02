КТМ представи новата си машина за MotoGP

KTM стана последният конструктор в MotoGP, който представи новия си мотор за сезон 2019 в шампионата. На събитието на конструктора в родната Австрия бе показан и новият мотор на сателитния тим Tech 3, който си гарантира Ред Бул като основен спонсор.

Цветовата схема на моторите от клиентския тим напомня на болида на Торо Росо във Формула 1. Цветовата схема на заводския мотор – в синьо и оранжево - остава почти непроменена.

КТМ ще започне третата си пълна MotoGP кампания следващия месец в Катар с нов пилот – Йоан Зарко, който ще замени Брадли Смит. Негов съотборник ще бъде Пол Еспергаро, който миналата година записа исторически подиум за КТМ в хаотичния финал на сезона във Валенсия. С изключение на това миналата година не бе особено успешна за КТМ, които на няколко пъти забавяха ъпдейтите по двигателя си.

Oh my word. I think I'm in love with the 2019 @KTM_Racing and @Tech3Racing bikes pic.twitter.com/BBjb9tbMd2