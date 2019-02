Пълна каша ли е новият ITF Тур и защо всички са недоволни от него?

Новосъздаденият тур на Международната тенис федерация (ITF) имаше за цел да осигури по-добър стандарт на живот на играчите и да намали разходите на турнирите от по-ниските рангове. На хартия, идеята бе брилянтна и бе приветствана от мнозина. Реално обаче засега отзивите са гняв и нерви.

За първи път тази година се ползва новата ранкинг система на ITF. Точки за ранглистата на WTA се присъждат само в турнирите с поне 25 000 долара награден фонд, а при мъжете АТР дава точки за заключителните кръгове на тези турнири, докато всичките фази носят точки за новата класация на ITF. Квалификациите за турнирите от сериите “Чалънджър” пък също носят точки и за двете ранглисти - на АТР и ITF. Играчите могат да ползват ITF ранкинга си, за да участват в професионални турнири.

Сред играчите обаче нараства недоволство, защото практически за тях е по-трудно да се вредят в даден турнир, в сравнение с миналия сезон. От това потвърпевш стана и Димитър Кузманов, който загуби шанса да се включи в първия за годината турнир от “Големия шлем” Australian Open, но иначе бе 4-и в новата ранглиста на ITF. Другата негативна за играчите промяна е, че в турнирите участват по-малко състезатели и съответно става по-трудно да се класираш за тях, а “уайлд кард” е равносилна на злато.

Here's a petition protesting the new, slapdash ITF World Tour .... and, in the process, a fine summary re: why it's hurt so many players: https://t.co/ZqNkDCeO1m