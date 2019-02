Волейбол Вилфредо Леон спечели първия си трофей в Италия със счупен пръст (видео + галерия) 12 февруари 2019 | 16:45 - Обновена 0 0 0 0 2



Вилфредо Леон очаквано получи топката в зона 4 и той с мощна атака я прати в “стратосферата” - 25:24. Последва чудовищно по сила изпълнение на начален удар от кубинеца с полски паспорт, което попадна точно в Цветан Соколов и Перуджа спечели третата част с 26:24. Това бе един от 3-те аса на Леон в мача.

В 4-ата част Леон отиде за изпълнение на сервис при 17:19 и отново разби посрещането на Лубе: 2 аса, 3 отиграни топки и 22:19! Освен това при тези изпълнения на начален удар радар фиксира скорост на топката от 134 км/ч.

Впрочем, в Перуджа “експлоатират” Леон повече от периода, в който играеше за Зенит.

Наставникът на Сър Сейфти Лоренцо Бернарди счита, че ако разполага в състава си с такъв феномен, то той трябва да го използва максимално. Скоро на тази стратегия ще разчита и националния отбор на Полша, за който Вилфредо ще може да играе от месец юли. @@@ Сега Вилфредо Леон спечели първи трофей с Перуджа. При резултат 14:13 в тайбрека централният блокировач на Лубе Робертланди Симон, на който бе отказан български паспорт, се хвана на залъгващото движение на Марко Подрасчанин в центъра и не успя да стигне навреме за да блокира атака на Вилфредо Леон, който заби топката на линията през единичната блокада на Диего Кантагали.

За сега кариерата на Вилфредо Леон в Италия се развива по същия начин, както по време на дебютния му сезон в Русия: Изпусната Суперкупа и победа за Купата на страната.



Сега Перуджа има още две цели - Шампионската лига и Суперлигата на Италия. Отборът на Леон вече предсрочно се класира за 1/4-финалите на Шампионската лига заедно със Зенит (Казан) и Кучине Лубе (Чивитанова).

А в италианското първенство има тривластие - отборите на Перуджа, Тренто и Лубе имат по 17 победи, но Леон и компания имат повече спечелени точки, което ги прави лидери.



