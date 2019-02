Самопредлагането проработи - Джони Уокър ще се бие на UFC 235

Джони Уокър изяви желание да замени Овинс Сен Прю, който се контузи и се оттегли от събитието UFC 235, което ще се проведе на 2 март в Невада. Неговият опонент Миша Циркунов трябваше да си търси заместник и Уокър си предложи услугите, което беше музика за ушите на Дейна Уайт и битката между двамата вече е факт.

По-рано този месец Уокър успя да нокаутира Джъстин Ледет за 15 секунди във Форталеза и сега ще има труден тест в лицето на Циркунов (14-4), който идва след победа над Патрик Къминс на UFC Монктон миналата година.

