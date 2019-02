Трансферът на Кристиано имал за цел да шокира

06/07: 23

07/08: 42

08/09: 26

09/10: 33

10/11: 53

11/12: 60

12/13: 55

13/14: 51

14/15: 61

15/16: 51

16/17: 42

17/18: 44

18/19: 20*



@Cristiano has now scored 20+ goals in 13 successive seasons. pic.twitter.com/ow9OvKWugD