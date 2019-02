Рома взе аванс, но с резултат, който дава шансове на Порто (видео + галерия)

@@@

В 76-ата минута Дзаниоло отново вдигна на крака публиката на “Олимпико”. Джеко напредна в половината на домакините и стреля от далечно разстояние, топката се отби от десния страничен стълб на Касияс, но Дзаниоло изпревари бранителите на португалския тим и направи добавка - 2:0.

@@@

Full-time on the night, half-time in the tie.



Nicolo Zaniolo's brace gives us the narrow advantage; Adrian Lopez with the goal for the visitors. #ASRoma #UCL #RomaPorto pic.twitter.com/cZ00XK4Mcc